Il “Cross Olgiatese -Ricordando Mario Briccola” aiuta il nuovo oratorio

Grazie al Dialogo Club Bric’s, a Olgiate Comasco torna il tradizionale appuntamento sportivo di Pasquetta con il “Cross Olgiatese – Ricordando Mario Briccola”.
Il “Cross Olgiatese” in memoria di Mario Briccola
Lunedì 6 aprile la 47esima edizione del “Cross Olgiatese”, abbinato alla volontà di fare memoria del compianto Mario Briccola, fondatore dell’azienda Bric’s. Il classico evento ludico motorio a passo libero è aperto a tutti, organizzato dal groppo podistico Dialogo Club Bric’s in collaborazione e col patrocinio del Comune di Olgiate Comasco.
I percorsi
Previsti tre percorsi: 7, 12 e 20 chilometri su sentieri boschivi e strade sterrate. Partenza libera dalle 7.30 alle 9 al centro sportivo “Mario Briccola” in via Don Sterlocchi 60.
Le iscrizioni, gli omaggi e l’aiuto alla parrocchia
Contributo di partecipazione: 10 euro, con zainetto in dono, per i soci Fiasp, 4 euro senza dono promozionale; 11 euro, con zainetto, per i non soci Fiasp, 5 euro senza dono promozionale. Iscrizioni sul posto, prima della partenza. Il sodalizio organizzatore, presieduto da Franco Rossini, devolverà parte del ricavato a sostegno della costruzione del nuovo oratorio parrocchiale di Olgiate Comasco.