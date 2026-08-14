Il deputato erbese Zoffili ha depositato una proposta di legge “Anti vu cumprà”

L’obiettivo del capogruppo della Lega in commissione Difesa della Camera dei deputati è quello di contrastare il commercio abusivo e la vendita di merce contraffatta

Eugenio Zoffili, della Lega, ha presentato una proposta di legge “Anti vu cumprà” alla Camera:

“Ho depositato, quale primo firmatario, la proposta di legge della Lega intitolata ‘Modifiche all’articolo 474 del codice penale e altre disposizioni per il contrasto del commercio abusivo e della vendita di merce contraffatta’, una legge ‘Anti vu cumprà’ che raddoppia le pene e le sanzioni contro gli abusivi e chi vende prodotti falsi, in particolare nelle località turistiche e sulle spiagge.

Attraverso queste nuove norme, che prevedono la confisca definitiva dei proventi, delle merci, dei mezzi utilizzati e un rafforzamento dei controlli mediante piani straordinari e l’impiego di nuclei interforze, vogliamo eliminare un fenomeno gestito da reti criminali che, soprattutto durante la stagione estiva, alimenta illegalità, contraffazione e concorrenza sleale, attraverso l’impiego di immigrati clandestini o sfruttando minori e persone in condizioni di vulnerabilità.

L’obbiettivo è tutelare i commercianti onesti, i prodotti Made in Italy, il turismo, la sicurezza e l’immagine del nostro Paese. La Lega sta sempre dalla parte della legalità, del lavoro regolare e delle Forze dell’ordine, formulando proposte concrete per difendere i cittadini e i nostri territori”.