Gli eventi non bastano. I nuovi parcheggi non bastano. Ma allora cosa serve per far risorgere il Pianella a Cantù?

"Il Deserto del Pianella": il Comune incontra i proprietari degli immobili sfitti

Da anni, forse potremmo dire nell’ultimo decennio, le attività commerciali in zona largo Adua e via Dante sono andate via via diminuendo sempre di più. Una saracinesca abbassata dopo l’altra. Tra le ultime, ormai quasi due anni fa, la Boutinque Gioiosa - i cui locali sono tuttora vuoti - e l’edicola di fianco al panettiere Radice che invece, dopo un annuncio di chiusura, ha deciso di mantenere aperta l’attività.

Così l’Amministrazione comunale ci riprova e per progettare il futuro del Pianella cerca di coinvolgere non solo le ormai poche attività commerciali ancora aperte al pubblico, ma anche e soprattutto i proprietari dei immobili sfitti. Nel corso della prossima settimana l’assessorato alle Attività produttive, guidato da Giuseppe Molteni, invierà una lettera a circa 35 proprietari degli immobili di carattere commerciali vuoti e alla decina di attività attive con i dettagli specifici su un incontro, che avrà luogo nel mese di febbraio, tra amministratori, operatori e proprietari di immobili commerciali della zona di Pianella a cui prenderà parte non solo l’assessore Molteni ma anche il sindaco Alice Galbiati.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di mettere in comune le esperienze e le visioni per potenziare ulteriormente il tessuto economico e sociale della zona. L’idea è quella di instaurare un dialogo e un confronto attivo e propositivo per costruire un nuovo futuro per questa zona centralissima della città.

"Nonostante le numerose e impreviste difficoltà che abbiamo dovuto affrontare come Amministrazione, si pensi agli anni della pandemia, ci siamo fatti carico della situazione: a titolo esemplificativo, alcuni interventi realizzati dai colleghi di Giunta, che ringrazio, come i numerosi eventi estivi e primaverili, la riqualificazione del Parco Argenti, la creazione di nuovi posti auto - ha spiegato l’assessore Molteni - Ricordo, poi, il bando Duc per le attività commerciali, i contributi a fondo perduto erogati nel corso degli anni, e la partecipazione al progetto di Regione Lombardia Distretti del Commercio".

Iniziative che però non sembrano bastare per dare nuova linfa a questa zona della città. "Siamo però consapevoli che molto resta ancora da fare. Con questo incontro vogliamo condividere la nostra visione e ascoltare le proposte e preoccupazioni di chi, Pianella, la vive quotidianamente - ha aggiunto l’assessore - Invito calorosamente tutti gli operatori e i proprietari degli immobili commerciali che riceveranno la lettera a partecipare attivamente all’incontro, contribuendo con idee innovative e prospettive fondamentali per il successo di questa collaborazione. Riteniamo che un confronto e un ascolto reciproco siano fondamentali per elaborare soluzioni a medio - lungo termine".

Il tempo dell’invio della lettera-invito da parte dell’Amministrazione comunale e poi la metaforica «palla» passerà nelle mani dei proprietari degli immobili sfitti: avranno il desiderio di lavorare per rilanciare Pianella?

In copertina Giuseppe Molteni