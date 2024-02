Il docufilm sul San Primo e la diatriba sugli impianti in concorso a Cambridge come miglior documentario

Il docu-film sul monte San Primo, dal titolo "The last Skiers", approda in Inghilterra, più precisamente a Cambridge al "Watersprite Film Festival" guadagnando una nomination come 'Miglior Documentario'.

Il film

Fino al 1 marzo è possibile vedere in anteprima online e votare come miglior documentario il corto realizzato dalla regista erbese Veronica Ciceri, ambientato proprio sul San Primo. Il docu-film esplora con occhio antropologico il modo di vivere la montagna lariana sia nel passato, sia nel presente, sia nel possibile futuro, a fronte della crisi climatica che stiamo vivendo. Il tema è infatti quello degli impianti da sci, attivi sul San Primo dagli anni '60 del secolo scorso, fino agli inizi del 2000, quando di fatto sono stati abbandonati a causa della mancanza di neve.

Il corto è stato finora selezionato in diversi festival, in particolare in Inghilterra. In Germania, nel 2023, Veronica Ciceri ha vinto il premio ‘miglior regista emergente' al Bergfilm-Festival di Tegernsee, proprio col docu-film "The last Skiers".

Come votare

Il Coordinamento 'Salviamo il Monte San Primo' promuove il documentario e invita tutti a visionarlo e votarlo online; altri dettagli sul docu-film e le informazioni per accedere e votare, sono sulla pagina dedicata del sito web.