Il dottor Barraco cessa l’attività: nuove modalità di assistenza

La comunicazione di Asst Lariana in merito alla cessazione del medico Michelangelo Barraco.

Barraco cessa l’attività, nuove modalità d’assistenza

In relazione all’intervenuta cessazione dell’attività del dottor Michelangelo Barraco, si comunicano le nuove modalità di assistenza ai cittadini. Fino a venerdì 30 gennaio gli assistiti potranno rivolgersi, senza necessità di effettuare il cambio del medico, alla dottoressa Paola Pellegrini con ambulatorio a Bulgarograsso, via Cesare Battisti 9, su appuntamento contattando il numero telefonico 338-2479200 dalle 8 alle 10 di tutti i giorni o scrivendo alla mail bulgarostudio@gmail.com.

Dal 2 febbraio nuovo medico

Da lunedì 2 febbraio inizierà la propria attività un nuovo medico a cui sarà affidato un incarico temporaneo e al quale gli assistiti potranno rivolgersi, senza necessità di effettuare alcun cambio. Nel corso dei prossimi giorni verranno comunicati l’indirizzo, gli orari dell’ambulatorio e le modalità di contatto. In alternativa i cittadini potranno scegliere tra i medici che operano nell’ambito con disponibilità di posti liberi (ad oggi la dottoressa Paola Pellegrini e il dottor Salvatore Crimi).