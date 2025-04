Il dottor Martini subentra a Saccoccio

Mercoledì 30 aprile sarà l’ultimo giorno di lavoro del dottor Massimo Saccoccio, medico di medicina generale operante nell'ambito territoriale costituito dai Comuni di Casnate con Bernate e Grandate.

Martini sostituisce il dottor Saccoccio

Per garantire l’assistenza è stato conferito un incarico provvisorio al dottor Stefano Martini. I pazienti potranno rivolgersi a lui direttamente senza dover effettuare una nuova scelta, fatte salve eventuali diverse decisioni. Martini riceverà nell’ambulatorio in piazza San Carlo 1 a Casnate con Bernate, il lunedì e il mercoledì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19, il martedì e il giovedì dalle 10 alle 13 e infine il venerdì dalle 15 alle 19. Per appuntamenti e informazioni si potrà telefonare al numero 351-8518513, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.30. Per rinnovo prescrizioni e/o informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: drstefanomartini@gmail.com.