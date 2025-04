Il dottor Ruffo sostituirà Grisoni, medico di medicina generale

Il 27 aprile sarà l’ultimo giorno di lavoro della dottoressa Alessandra Grisoni, medico di medicina generale. Sostituirà Ruffo.

Ruffo subentra a Grisoni

La comunicazione di Asst lariana nell’ambito costituito dai Comuni di Albavilla, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Orsenigo. Contestualmente per garantire l’assistenza agli ex assistiti della dottoressa Grisoni sarà conferito un incarico provvisorio al dottor Pierfrancesco Ruffo. Gli assistiti - fatte salve eventuali diverse scelte - non dovranno effettuare alcuna nuova scelta e saranno assegnati direttamente al nuovo incaricato. Il sostituto riceverà nell’ambulatorio in via Cavour, 13 a Villa Giamminola ad Albavilla. La prossima settimana saranno comunicati orari/giorni/modalità di accesso all’ambulatorio.