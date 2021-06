E’ ufficiale: il Festival di San Gregorio di Caslino torna in presenza. Dopo la "lockdown edition" dello scorso anno, gli organizzatori si sono impegnati per far sì che l’appuntamento, ormai giunto alla sesta edizione consecutiva, potesse tornare a essere svolto davanti a una piccola cornice di pubblico.

Il Festival di San Gregorio torna in presenza

Come sempre, il Festival si svolgerà tra i mesi di giugno e luglio, con due delle tre date previste che devono essere ancora confermate: "Al momento abbiamo solo una data fissata per il 18 giugno, mentre le altre due, che sicuramente saranno a luglio, sono ancora da definire con certezza: le annunceremo sicuramente nelle settimane a venire", spiega Chiara Meroni, tra i realizzatori del festival organizzato dal corpo musicale «Lorenzo Perosi».

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 5 giugno 2021 in edicola

