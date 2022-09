Venerdì 23 e sabato 24 settembre 2022 il Teatro San Teodoro di Cantù ospiterà il "Festival T.Anticorpi", una delle azioni di Young Net, progetto di politiche giovanili attivo a Erba, Cantù,

Lomazzo e Fino Mornasco, che vede il contributo di Regione Lombardia in collaborazione con ANCI.

Il "Festival T.Anticorpi" sbarca al Teatro San Teodoro

Il Festival ha l’obiettivo di attivare creatività e riflessione intorno al tema della violenza e delle discriminazioni di genere. Nei due giorni del festival si incontreranno e mescoleranno esperienze diverse, stili e modi di essere, nel segno del contrasto alla discriminazione di genere. Tra gli ospiti: artisti, musicisti e imprenditori per l’iniziativa a sostegno di Telefono Donna, organizzazione in difesa delle donne che subiscono maltrattamenti.

Michele Benazzi, presidente della Cooperativa Mondovisione di Cantù, organizzatrice dell’evento, dichiara: "Sono molto contento della risposta che il festival sta ricevendo dall'intera cittadinanza, ma soprattutto dai giovani dei tre territori. Abbiamo quasi raggiunto il sold-out per la conferenza "Parità di genere in pillole". Questa ottima partecipazione, mi ha fatto balzare ancora maggiormente all’occhio che le nuove generazioni sentono e hanno il bisogno di confrontarsi sulla discriminazione di genere, tema oggi più che mai all’ordine del giorno nella popolazione, non solo giovanile".

Il programma

Venerdì 23 settembre:

- Ore 11: Libere di/da - Conferenza di Telefono Donna di Como rivolta alle scuole Secondarie di II grado. Partendo da un inquadramento delle violenze e discriminazioni di genere, la conferenza vuole percorrere e analizzare il ciclo della violenza e le sue forme, arrivando a trattare il fondamentale aspetto della protezione di sé di fronte alle situazioni rischiose che si possono correre.

- Ore 18.30: TANT3ARTIST3xT.ANTICORPI - Inaugurazione della mostra collettiva con le opere raccolte attraverso la call per artisti. Ogni opera esposta sarà acquistabile a partire da €20. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione Telefono Donna di Como.

A seguire musica live e Dj Set

Sabato 24 settembre:

- Ore 9-13: sCORPOrato - Laboratorio di disegno e rappresentazione dei corpi a cura dell'illustratore Edoardo Massa in dialogo con l'artista Martina Sarritzu.

- Ore 18.30: (mai) stanche! - Aperitivo-talk per fare il pieno di stimoli, racconti e consigli pratici da parte di donne che tutti i giorni, in modi e in campi diversi, fanno sentire la propria voce. Modera Dalila Lattanzi, giornalista de La Provincia e speaker di CiaoComo. Ospiti: Giulia Blasi, scrittrice, formatrice e speaker. È l’autrice di “Manuale per ragazze rivoluzionarie”, “Rivoluzione Z” e “Brutta” - Rizzoli, oltre che di diversi romanzi e racconti; Giorgieness, pseudonimo di Giorgia D’Eraclea, è cantautrice e chitarrista italiana, attivista LGBTQIA+; Maria Porro, dal 2021 Presidentessa del Salone del Mobile di Milano e dal 2015 direttrice marketing e comunicazione della Porro SpA.