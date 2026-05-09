Il film «Io, Danil Blake» in sala Bratti dell’oratorio San Paolo

«Io, Danil Blake» in sala a Cantù.

Il film

E’ questo il titolo del film, realizzato da Ken Loach, che verrà proiettato mercoledì 13 maggio nella sala Bratti dell’oratorio San Paolo, in via Fiammenghini, a partire dalle 20.45. L’ingresso sarà gratuito. L’iniziativa si inserisce nel percorso di riflessione sulla povertà, organizzato dalla commissione Cultura della Comunità pastorale San Vincenzo. «Il film è una splendida rivendicazione identitaria contro lo schiacciamento degli individui operato dalla burocrazia, dalla tecnocrazia e dal liberismo per rimettere al centro l’uomo con la U maiuscola», hanno fatto sapere gli organizzatori.