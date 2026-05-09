L'iniziativa

Il film «Io, Danil Blake» in sala Bratti dell’oratorio San Paolo

L'evento organizzato dalla commissione Cultura della Comunità pastorale San Vincenzo

Il film «Io, Danil Blake» in sala Bratti dell’oratorio San Paolo

Cantù · 09/05/2026 alle 09:10

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«Io, Danil Blake» in sala a Cantù.

Il film

E’ questo il titolo del film, realizzato da Ken Loach, che verrà proiettato mercoledì 13 maggio nella sala Bratti dell’oratorio San Paolo, in via Fiammenghini, a partire dalle 20.45. L’ingresso sarà gratuito. L’iniziativa si inserisce nel percorso di riflessione sulla povertà, organizzato dalla commissione Cultura della Comunità pastorale San Vincenzo. «Il film è una splendida rivendicazione identitaria contro lo schiacciamento degli individui operato dalla burocrazia, dalla tecnocrazia e dal liberismo per rimettere al centro l’uomo con la U maiuscola», hanno fatto sapere gli organizzatori.

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