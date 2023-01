Mezzo secolo di carriera: dal 1973 al 2023, la storia di Luigi Corbetta è di 50 anni di passione per la fotografia.

Il fotografo Luigi Corbetta racconta cinquant’anni di carriera

"Ho sempre amato l’arte, in particolare la fotografia: a 14 anni ho iniziato a lavorare come dipendente della Brunner&Co, storica azienda di fotografia di Como". Fino all’apertura di un piccolo negozio ad Albavilla, in via Volta, "aveva un tavolo costruito con assi in compensato". In cinquant’anni di carriera, Corbetta ha assistito all’evoluzione del mondo della fotografia. "Fino al 2000 si è proseguito con la fotografia analogica, poi il passaggio al digitale è stato sempre più radicale: sono spariti tanti negozi e studi e noi stessi abbiamo dovuto adattarci. Il passaggio a un sempre minore uso dell’analogico ha sicuramente determinato un minore contatto con il cliente - prosegue - Una volta, si recavano spesso in negozio per lo sviluppo dei rullini. Oggi sempre meno: la tecnologia ha tolto la possibilità di avere le persone in negozio e ha diminuito notevolmente il lavoro di sviluppo e stampa".

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 21 gennaio 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui