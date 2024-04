Il futuro dell'ospedale di Erba? Le minoranze presentano una mozione

Una mozione sull’attuale situazione e sulle prospettive dell’ospedale di Erba. E’ quanto presentato per il prossimo Consiglio comunale dal consigliere Giorgio Berna a nome di tutta la minoranza riunita: lui, Giovanna Marelli e Michele Spagnuolo di Erba Civica, Alberta Chiesa del Pd e Mattia Faggiani e Doriano Torchio di Democrazia Partecipata.

La richiesta

"L'obiettivo che ci proponiamo è di invitare il Consiglio comunale a esprimersi formalmente, visto che l'argomento non è mai stato trattato, e prendere posizione sull’attuale situazione in cui versa l'ospedale e sulle prospettive di sviluppo futuro – ha spiegato Berna – In attesa della formalizzazione del passaggio di proprietà, che tarda a venire, nell'attività quotidiana si rilevano criticità e ritardi su ordini e forniture di materiale sanitario, su assunzioni e futuro del personale incaricato, sulla proroga di appalti per la gestione di alcuni servizi e reparti, creando incertezza e grande fatica a carico del personale, cui vengono richiesti turni aggiuntivi, e profondo disagio all'utenza che rischia di non ricevere una risposta puntuale e adeguata ai bisogni di cura".

Insomma, in questo lungo periodo di transizione si procede in un clima di incertezza e fatica: «Auspichiamo che la trattativa in corso approdi quanto prima a un esito positivo...

