Arrivano dal Gal Lago di Como oltre 110mila euro per realizzare la pista ciclopedonale con area attrezzata lungo l’alzaia del Lambro in località di Arcellasco a Erba.

Il Gal del Lago di Como dice "sì" alla ciclopedonale di Arcellasco: in arrivo 110mila euro

Ha avuto esito positivo il bando indetto dall’ente al quale ha partecipato il Comune di Erba con il progetto di rivalutazione di una parte della città per il momento mai frequentata e sistemata. Quella cioè lungo il fiume e raggiungibile da pedoni e bici dalla rotatoria tra via Leopardi e via Volontari della Libertà verso il ponte della ferrovia.

"L’area verrà riqualificata presto - spiega l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Erba Paolo Farano - Ora si tratta di attendere i tempi tecnici della burocrazia, l’assegnazione degli incarichi oltre che il passaggio nuovamente al Gal del progetto definitivo dell’opera".

Nel complesso si tratta di un intervento del valore di circa 177mila euro che verranno in parte finanziati con la somma messa a disposizione dal consorzio e in parte con fondi comunali.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 1° luglio 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui

foto di repertorio