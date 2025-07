Il "Galilei" ha una nuova preside: arriva Antonia Licini

Scuola

Va in pensione Roberta Rizzini, dirigente dal 2019.

"Torno volentieri in una scuola a cui sono affezionata perché qui ho insegnato tanti anni"

Cambio della guardia in presidenza

Cambio alla presidenza del liceo scientifico "Galilei" di Erba: va in pensione Roberta Rizzini e arriva Antonia Licini, già conosciuta in città perché dal 2019 al 2022 era stata preside dell’istituto "Romagnosi". Con questo anno scolastico chiude infatti la sua carriera scolastica la dirigente Rizzini, arrivata a Erba il 1° settembre 2019 dalla dirigenza del comprensivo di Barzanò, dopo essere stata insegnante della scuola dell’infanzia e primaria a Lurago d’Erba.

E' stata anche ad Asso e al "Romagnosi"

Da settembre al posto di Roberta Rizzini ci sarà Antonia Licini, che è peraltro stata per oltre 20 anni insegnante proprio al liceo scientifico erbese.

Laureata in Lettere e con un master in tutoring per la formazione a distanza e uno in dirigenza scolastica, Licini ha insegnato Lettere e Latino all’allora istituto magistrale "Carlo Porta" dall’87 all’89 e al "Galilei" dall’89 al 2014, prima di diventare dirigente scolastico al comprensivo di Cucciago, Grandate e Casnate prima e al "Segantini" di Asso poi, con esperienze anche di contemporanee reggenze a Bellagio e di nuovo ad Asso mentre ricopriva il ruolo di dirigente ufficiale al "Romagnosi" tra il 2019 e il 2022, nel difficile periodo del Covid, quando poi chiese il trasferimento in altra provincia. Ora Licini arriva dalla dirigenza dell’istituto comprensivo di Uboldo, in provincia di Varese.

"Per me è un'esperienza nuova"

Ecco il commento di Licini: