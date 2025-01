Il gatto è scomparso, l'appello: "Mille euro a chi lo ritroverà"

Mille euro è la cifra messa in campo da Justyna Zacharczuk, residente a Brenna, per la persona che riuscirà a ritrovare il gatto Janusz, scomparso nello scorso periodo.

Il gatto è scomparso l'1 gennaio

Zacharczuk racconta: «Il gatto è scomparso il primo gennaio, è uscito la mattina e non è mai più tornato. Ho due gatti, hanno trascorso entrambi la notte di Capodanno a casa e la mattina di Capodanno li ho lasciati uscire, uno è tornato e l'altro no. La gente del posto è molto amichevole e disponibile, ho incontrato persone dal cuore grande e con un sincero desiderio di aiutare. Purtroppo sappiamo come appare la realtà, la maggior parte di noi passa indifferentemente oltre quando vede un gatto per strada o in un campo. D'altro canto, un gatto europeo "dai tetti" che cammina da solo per i campi in campagna non è poi così strano, quindi la gente ha il diritto di non farci caso».

"Offro mille euro per incoraggiare le persone ad aiutarmi"

La somma di mille euro, decisamente considerevole, è così spiegata: «Ho annunciato una ricompensa così alta per incoraggiare le persone ad aiutare, per motivarle ad agire, in modo che quando vedono il gatto, si fermino e pensino se potrebbe essere il gatto della pubblicità, e questo è tutto. So che ci sono molte persone che lo fanno indipendentemente dalla ricompensa perché hanno un buon cuore e mi capiscono, ma voglio anche motivare quelle persone che sono indifferenti al destino del mio gatto».

Gli ultimi movimenti noti

L’area geografica in cui è scomparso Januzs è ben delineata: «Janusz è scomparso nella zona di Brenna, Pozzolo Inferiore, una zona ricoperta da grandi estensioni di bosco. L'ho cercato ovunque e mi chiedo ancora se ci sia qualche altra fessura nella mia casa in cui potrebbe nascondersi». I mezzi messi in campo sono diversi: «I vicini, molto disponibili, hanno perquisito anche le loro case e i loro garage, perché a Janusz piace nascondersi. I boschi sono stati controllati. È difficile dire che qualcosa sia stato perquisito perché non si può entrare nel cortile di tutti. In queste zone più lontane mi sono concentrato di più sui poster per raggiungere le persone nei luoghi in cui avrebbe potuto soggiornare il mio gatto. Ci avvaliamo dell'aiuto di professionisti "detective di animali domestici" e abbiamo fatto volare dei droni dotati di telecamera termica».

Ha un microchip per l'identificazione

I gatti segnalati, purtroppo, non erano Janusz, che possiede un microchip per identificarlo: «Non ignoro nessuna telefonata e cerco di rispondere il più rapidamente possibile. La cosa più utile sono le foto e l'autovalutazione, quindi è meglio avere una foto del mio volantino sul telefono in modo da poter confrontare rapidamente i gattini e quando qualcuno è sicuro di avere Janusz accanto a sé, cercare di incoraggiarlo a venire e portarlo a casa. Qui bisogna fare attenzione a non spaventarlo».

Zacharczuk, contattabile sui social, conclude: «Chiedo inoltre a tutti coloro che leggeranno questo articolo di dare un'occhiata alla propria casa. Per me Janusz è un membro della famiglia che si è perso chissà dove e non sa come tornare a casa».

Tommaso Minotti