Il gemellaggio tra Anzano e il suo omonimo pugliese è realtà

Il gemellaggio tra Anzano e il suo omonimo paesino pugliese è realtà. E’ infatti proprio di questi giorni la firma del Patto di amicizia tra il Comune e Anzano di Puglia: l’Amministrazione locale approverà il provvedimento in Consiglio comunale lunedì sera, l’omonimo pugliese lo ha sottoscritto nei giorni scorsi.

Percorso avviato nei mesi scorsi

Il percorso, avviato formalmente nei mesi scorsi, è nato da un’idea dell’Amministrazione comunale che aveva già annunciato nel programma elettorale l’intenzione di concretizzare progetti di gemellaggio e scambio culturale con altri paesi. E l’avvio dell’iter con Anzano di Puglia è parso quasi naturale, date le tante affinità tra i Comuni (oltre a quella più evidente del nome). Dalla struttura del paese, collocato in contesto collinare e con all’incirca 2.000 abitanti, fino al folto vivaio associativo. «Ma anche il loro clima, che è simile al nostro – sottolinea il vicesindaco Lorenzo Salzano – Per non parlare del fatto che loro hanno il Santuario della Madonna di Anzano, e che entrambi i residenti dei paesi si chiamano anzanesi. Abbiamo atteso che i nostri “cugini” approvassero il Patto di amicizia: lo hanno fatto il mese scorso e lunedì procederemo anche noi alla firma. E’ una lettera di intenti per avviare collaborazione future, anche in ambito culturale, nell’intento di creare un legame con un altro paese. Abbiamo trovato tanti punti di contatto e avviato questa simpatica collaborazione che crediamo possa essere un bell’arricchimento reciproco».

Gli amministratori dei due paesi si sono già conosciuti, quantomeno in forma «epistolare», il prossimo passaggio sarà un invito reciproco alla scoperta delle tradizioni locali. «Ci piacerebbe far conoscere le due Pro loco – continua Salzano – E inviteremo gli amministratori a visitare il nostro paese, magari in occasione di celebrazioni: per esempio sarebbe bello in occasione della patronale o della tradizionale castagnata. Ci aspettiamo che facciano anche loro lo stesso: sarebbe bello visitare il loro Santuario e conoscere sindaco e vicesindaco, che già in questa prima fase dello scambio si sono rivelate persone squisite. Avviamo con piacere questa amicizia e questo percorso culturale».

(nella foto il municipio di Anzano del Parco)