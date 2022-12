Si è concluso lo scorso giovedì 22 dicembre l’evento “Il giocattolo benefico”, la raccolta di giocattoli organizzata dal centro commerciale Mirabello.

"Il giocattolo benefico", successo per la raccolta di giochi organizzata dal centro commerciale Mirabello

L’iniziativa ha riscosso un grande successo con un’intensa partecipazione: sono stati infatti circa 1200 i giocattoli raccolti all’interno del villaggio natalizio in soli 10 giorni, un quantitativo inaspettato ma non scontato per un territorio che ha sempre dimostrato grande interesse e attenzione anche ai bisogni delle famiglie meno fortunate. Infatti i frequentatori del centro commerciale hanno risposto con grande entusiasmo all’iniziativa, moltissimi i giocattoli nuovi acquistati per l’occasione e ancora di più quelli che avranno una nuova “vita”.

Giovedì 22 Dicembre si è tenuta la consegna alle associazioni con, a rappresentanza del centro commerciale, il direttore Stefano Perpetuini che ha incontrato le associazioni: Pesi Massimi Como e l’associazione Carabinieri. I Giocattoli raccolti verranno devoluti alle case famiglia e ai progetti rivolti ai minori delle associazioni coinvolte oltre ai reparti pediatrici degli ospedali di zona.

Il commento del centro commerciale

"Ringraziamo tutti gli attori che hanno contribuito alla realizzazione a al successo dell’iniziativa, in primis la clientela del centro commerciale Mirabello che in prima persona ha partecipato con le proprie donazioni e le associazioni presenti in prima linea nella raccolta e nella distribuzione dei giocatoli".