Il Giornale di Cantù celebra l’Acqua S.Bernardo e il ritorno in Serie A: in omaggio poster e rivista

Niente di meglio che un poster e una rivista memorabili sulla promozione in Serie A guadagnata dalla Pallacanestro Cantù. Tifosi, è tutto per voi!

Un poster e una rivista per urlare che “Siamo tornati"

Hanno lottato, ci hanno creduto e compiuto l'impresa: venerdì 13 giugno, al PalaDesio, i ragazzi della Pallacanestro Cantù hanno vinto gara 3 contro Rimini e conquistato il ritorno in Serie A. Un cavalcata playoff terminata in trionfo che ha scritto la storia canturina. A celebrarla è il Giornale di Cantù che vuole offrire ai tifosi biancoblù la possibilità di avere un poster celebrativo dell’Acqua S.Bernardo e una rivista di ben 36 pagine per raccontare la gloriosa stagione scritta dalla Pallacanestro Cantù. Un regalo per conservare immagini, emozioni, rispolverare ricordi e guardare anche al futuro della squadra canturina.

Una lunga annata da celebrare

Pagina dopo pagina, si ripercorre l’annata 2024-2025 culminata la promozione in Serie A: nella rivista le schede di tutte le gare disputate durante regolare season e playoff e focus sulla vittoria in Coppa Italia. Passo dopo passo, da sabato 28 giugno è possibile ripercorrere il cammino canturino solo con la rivista e il poster in omaggio col Giornale di Cantù.