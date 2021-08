Il Giornale di Erba questa settimana ha fatto visita ai parchi pubblici cittadini per capire cosa funziona e cosa no.

Il Giornale di Erba in tour nei cinque parchi cittadini

Dei cinque polmoni verdi, tra centro e frazioni, in linea generale tutti sono tenuti bene e perciò sono stati promossi. I giochi sono recenti in quasi tutte le aree e quelli più vecchiotti, comunque, non sono tenuti male. C'è però una pecca generale: l'assenza dei cestini per la differenziata. Sul settimanale cartaceo tutte le pagelle e le foto dei parchi.

