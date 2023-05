Il giornalista Gigi Moncalvo ospite del Lions Club Cantù.

Nuovo appuntamento con l'attualità organizzato dal Lions Club di Cantù e Mariano Comense guidato dal presidente Moreno Vago. Giovedì prossimo, 25 maggio 2023, sarà infatti ospite di una delle tradizionali cene lioniste che si tengono al Ristorante Golf Club di Carimate il giornalista e scrittore Gigi Moncalvo.

Moncalvo è autore dei libri "Agnelli Segreti", "I Lupi e gli Agnelli", "I Caracciolo", ricchi di documentazione e di retroscena sui “peccati” nascosti e le verità mai scritte su quella che è stata definita l’ultima “Famiglia Reale” italiana. Nella sua carriera giornalistica ha lavorato in alcuni quotidiani tra cui il Corriere della Sera e il Giorno. In televisione è stato inviato speciale per le reti Fininvest-Mediaset, autore di numerosi reportage dall’estero, ideatore e conduttore di molti programmi. È stato dirigente di Raidue e ha condotto "Confronti", in onda il venerdì sera per quattro anni. Ora si occupa di ideare format TV e dirigere media-training per dirigenti d’azienda. Vive in campagna nelle colline del Monferrato tra Piemonte e Liguria.