Il giro del Lago di Como a nuoto

Cristian Civati, paratleta di Montorfano membro della squadra Italiana IISA (nuoto in acque gelide) ha deciso di organizzare il periplo del lago di Como a nuoto, per sostenere un’organizzazione benefica.

L'impresa

Racconta così la propria iniziativa Civati:

«Frequento il Lago di Como sin da ragazzino, ne conosco le belle località che tutto il mondo ci invidia, ma come è il lago visto dal lago?»

La sfida di Civati si svolgerà dal 15 al 30 agosto e al suo fianco ci sarà Stefania Storace: «una nuotatrice di grande esperienza, con diversi titoli in gare in acque libere, che all’età di 66 anni ha deciso di intraprendere la traversata».

Il programma prevede la partenza giovedì 15 agosto da Moltrasio:

«Il percorso si snoda in sedici tappe da circa nove chilometri ciascuna, in totale 150 chilometri a nuoto in 15 giorni - sottolinea - Risaliremo il lago in direzione Menaggio e poi Colico per scendere verso Dervio, Lecco, raggiungere Bellagio e proseguire in direzione Como, con arrivo previsto il 30 agosto a Moltrasio, luogo di partenza».

Civati non è nuovo a queste imprese: ha iniziato ad allenarsi nel 2019 nel nuoto in acque gelide e gareggia dal 2022. Ha recentemente preso parte al primo campionato europeo: nella gara, tenutasi in Romania dall’1 al 4 febbraio, è riuscito a conquistare 1 oro e 2 argenti. Nell’estate 2022, partendo da Pavia su un Kajak, altra sua grande passione, ha raggiunto Venezia navigando per oltre 400 chilometri.

La raccolta fondi

A raccontare le motivazioni che hanno spinto a questa sfida è Civati: