Il Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche a Cermenate

Il Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche fa tappa a Cermenate per promuovere la rete di Cpp: appuntamento domenica 19 maggio

La tappa dello speciale Giro d'Italia

Fondazione Maruzza, impegnata, da oltre 20 anni, nel campo della terapia del dolore e delle cure palliative pediatriche per i minori affetti da malattie inguaribili, insieme al Comune di Cermenate, hanno annunciato che in città ci sarà una tappa del terzo Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche (GCPP), inaugurato il 4 maggio a Roma sul Ponte della Musica.

Dopo il grande successo delle prime due edizioni che ha visto la presenza di circa 35mila partecipanti, con più di 100 eventi in 17 Regioni italiane e il coinvolgimento di oltre 200 associazioni, il 2024 si annuncia ancora più denso di eventi. Obiettivo della terza edizione è promuovere lo sviluppo delle Reti di Cure Palliative Pediatriche (CPP) coinvolgendo la società civile e sensibilizzando i professionisti sociosanitari e le Istituzioni al fine di renderle operative in tutte le Regioni.

La giornata a Cermenate

Una delle tappe si terrà a Cermenate, domenica 19 maggio 2024 a partire dalle 14.30 INSIEME SI PUO'! - Camminata aperta a tutti lungo il percorso ecologico e le vie cittadine con ritrovo, partenza e arrivo al Parco Alfieri, in via Martiri della Libertà 8. In collaborazione con Associazione Fuori Controllo APS, la partecipazione è gratuita e al termine sarà offerta una merenda per tutti

Il titolo dell’iniziativa della terza edizione del GCPP è “Ciascuno a suo Nodo, insieme siamo Rete”, un modo per far conoscere il concetto di Rete di Cure Palliative Pediatriche, il modello organizzativo previsto dalla legge 38/2010 che definisce attori e servizi atti a garantire la miglior qualità di vita possibile al minore con patologia inguaribile ad alta complessità assistenziale e alla sua famiglia.

Le Cure Palliative Pediatriche sono un approccio assistenziale in grado di garantire ai minori affetti da malattie inguaribili e alle loro famiglie la miglior qualità di vita possibile, attraverso il lavoro di professionisti specializzati che si prendono cura dei bambini, preferibilmente a domicilio, sostenendo le famiglie in tutte le fasi della malattia, alleviando sofferenze fisiche, psicologiche, emotive e spirituali.