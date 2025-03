Il giusto riposo: grazie alle donazioni saranno cambiati tutti i letti della Clotilde Rango

«Il giusto riposo»: obbiettivo raggiunto e superato, grazie alle generose donazioni, di tanti alzatesi e non solo, sarà possibile sostituire tutti i 32 letti per le altrettante ospiti della Fondazione Clotilde Rango nella frazione di Fabbrica Durini, ad Alzate Brianza.

Obbiettivo raggiunto grazie alle donazioni

Il progetto è stato presentato lo scorso anno e, come annunciato, ha un costo complessivo di circa 60mila euro. A seguito della presentazione dell’iniziativa, mirata al benessere delle ospiti della Rsd, il cda della Fondazione aveva lanciato un appello a imprenditori e privati locali per sostenere il progetto.

Come spiegato dal cda e in particolare dal presidente Paolo Pontiggia, inizialmente si pensava di dover attuare il progetto per lotti, con il primo finanziato grazie al contributo ricevuto tramite un bando pubblico a coprire il 50% del costo e gli altri dalle donazioni. Ma la generosità di tanti donatori ha superato le aspettative e permesso la sostituzione di tutti i letti. «Grazie per la solidarietà, la cooperazione, l'amore per il prossimo e per le persone fragili - così l’avvocato Paolo Pontiggia, presidente del cda - A nome dell’intero direttivo, per il lusinghiero risultato di raccolta fondi per il progetto "Il Giusto Riposo" per sostituire i letti delle ospiti e garantire loro sempre maggior confort. Non erano poche le preoccupazioni nel lanciare l'iniziativa, considerato l'importo elevato del progetto. Ma l’opera degli amministratori nel perseguire l'obbiettivo è stata premiata grazie alla sensibilità dei donatori: cittadini, aziende alzatesi e non, dei soci della parrocchia e della Comunità pastorale, della Bcc Brianza e Laghi, e dei parenti delle ospiti».

Un risultato che Pontiggia ha definito «un sogno diventato subito realtà: pensavamo di dover attuare il progetto per lotti e finanziare il primo per il 50% grazie a un bando e successivamente gli altri dalle donazioni - aggiunge - Ma le donazioni hanno superato le aspettative, permettendo la sostituzione di tutti i letti».

La concretizzazione di questo importante progetto permette di continuare il percorso di ammodernamento della «Casa delle ragazze», iniziato lo scorso anno con la sistemazione delle aree esterne e che proseguirà a breve con l'appalto dei lavori di efficientamento energetico e impiantistico. «Potremo attuare questo progetto avvalendoci delle disposizioni legislative ancora vigenti, come i bonus per le Onlus - afferma Pontiggia - E su cui il consiglio è fortemente impegnato, anche avvalendoci della consulenza tecnico finanziaria del socio Bcc Brianza e Laghi, sempre vicina alla Fondazione».

La cifra ottenuta, che supera di oltre 10mila euro la somma necessaria per il progetto, sarà impiegata per continuare le opere di miglioramento della Casa delle ragazze. «La raccolta fondi, a questo punto, rimarrà sempre aperta - aggiunge Pontiggia - Chiederemo sempre la collaborazione della comunità e il progetto sarà più ampio. L’intento del nostro cda è di cambiare la visione di questa struttura da casa famiglia a contesto comunitario e sociale, con una progettualità integrata che la renda una parte integrante della comunità».