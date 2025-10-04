Il grande cuore dei Bersaglieri: un defibrillatore in dono alla città

Batte forte il grande cuore dei Bersaglieri di Lurate Caccivio. Esserci, sempre. Esserci e dare un contributo nella crescita della comunità. E’ sempre stato questo l’obiettivo a muovere i passi della sezione di Lurate Caccivio, guidata dal presidente Ignazio Catalano. Un concetto che si sublimerà oggi, sabato 4 ottobre, durante una cerimonia pubblica in cui verrà donato alla cittadinanza un defibrillatore.

I Bersaglieri donano un defibrillatore

Il sistema salvavita è stato acquistato grazie alla generosa decisione dei Bersaglieri che, sostenuti dalle altre sezioni locali, hanno investito un cifra di circa 1.200 euro. Fondata 41 anni fa, il sodalizio conta 36 iscritti, calcolando anche i simpatizzanti. “Abbiamo sempre cercato di contribuire – esordisce Catalano – Come prima cosa partecipando alle varie manifestazioni organizzate a Lurate Caccivio ma non solo. Siamo sempre presenti durante i momenti principali dell’anno, come il IV Novembre e la Festa della Repubblica ma partecipiamo volentieri anche alle iniziative promosse dalle altre associazioni d’Arma e ai momenti organizzati dall’Amministrazione comunale”.

Un gesto concreto

“I Bersaglieri, grazie al consigliere nazionale Gianfranco Moresco, hanno avviato il progetto “Cuor di bersagliere” con il quale, mettendosi in rete, si riesce a donare dei dispositivi salvavita. Lo abbiamo fatto supportando altre realtà e ora tocca a noi – prosegue Catalano – Ci siamo interfacciati con l’Amministrazione comunale per scegliere il luogo migliore: piazza Alpini e, più in generale, l’area mercato era scoperta. Inoltre, lì il Dae può godere di uno spazio riparato”. La cerimonia di inaugurazione sarà oggi, sabato 4 ottobre, alle 11.30. Sarà presente, oltre a Moresco, a Catalano, ai Bersaglieri e alle associazioni, anche il sindaco Serena Arrighi.