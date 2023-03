Il grande cuore della Smurfit Kappa di Orsenigo: 70mila euro per il Centro Maria Letizia Verga.

Quando la diagnosi che fanno a tuo figlio è di leucemia linfoblastica acuta inizi una battaglia affinchè tutto vada per il meglio. Quando la battaglia è vinta e tuo figlio è dichiarato guarito, allora inizi un’altra battaglia per fare in modo che anche altri bambini abbiano la stessa fortuna grazie alle cure e alla professionalità del Centro Maria Letizia Verga.

E’ la storia di Manuela Scognamiglio, che può raccontare sia il lieto fine del figlio Samuele Rusconi, ora 21enne, che la grande gioia di aver trovato nell’azienda in cui lavora, la Smurfit Kappa di Orsenigo, un grande alleato nella lotta alla leucemia. L'azienda ha infatti fatto una donazione davvero importante, 70 mila euro dalla Fondazione Smurfit Kappa, che ha permesso di acquistare 15 monitor per le stanze di degenza dei piccoli pazienti del centro.

