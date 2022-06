Corsi gratuiti ai giovani rifugiati ucraini. E’ questa l’ultima proposta, del tutto benefica, lanciata dall’Atletica Triangolo Lariano di Canzo. Un’idea solidale che apre le porte a chi ha bisogno e regala momenti di sano svago.

Il grande cuore dell'Atletica Triangolo Lariano: pista di atletica aperta gratuitamente ai giovani ucraini rifugiati

Un’idea nata da alcune famiglie che ospitano rifugiati. "Parlando con genitori di nostri atleti abbiamo scoperto che nelle loro case sono stati accolti ucraini e ci hanno chiesto se per caso potevamo far praticare loro atletica. Siamo stati subito ben contenti di aprire le porte della nostra pista. Abbiamo così donato loro un completo della società e per due giorni la settimana possono trascorrere un’ora o un’ora e mezza, a seconda dell’età, con i nostri ragazzi" ha annunciato il presidente dell’Atletica Triangolo lariano, Gianni Cifaldi.

