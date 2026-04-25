Il “grazie” allo storico presidente della banda: targa e concerto in Consiglio comunale

L’Amministrazione comunale ringrazia lo storico presidente della banda Giancarlo Binaghi per il suo impegno. Mercoledì sera la seduta di Consiglio comunale di Albavilla si è aperta con un momento a lui dedicato, con la consegna di una targa e un omaggio da parte del Corpo musicale Santa Cecilia di cui ha fatto parte per una vita e di cui per oltre vent’anni – ventuno per la precisione – è stato presidente.

“Grazie per il tuo impegno continuo”

A introdurre la cerimonia di consegna della targa è stata il sindaco Giuliana Castelnuovo. «Grazie per questi instancabili vent’anni di grande dedizione alla guida della nostra banda musicale Santa Cecilia – ha esordito – La sua visione ha coniugato la tradizione con il futuro, rendendo la musica un linguaggio vivo per le nuove generazioni. Se oggi tanti giovani si sono avvicinati alla musica è tutto merito della sua visione».

Binaghi ha sottolineato il suo forte legame con il Corpo musicale, storica realtà per il paese. «Per me è sempre stato un luogo di crescita per nuovi virgulti. Questo riconoscimento mi riempie il cuore. Ringrazio anche gli sponsor che ci hanno permesso di andare avanti e l’impegno di tutti nella banda: è merito loro se siamo riusciti ad arrivare a un livello alto nelle manifestazioni. Grazie anche a michele Cappelletti per il bellissimo lavoro fatto in questi anni: sei diventato un punto di riferimento».

I musicisti della banda hanno poi dedicato un piccolo concerto al presidente onorario. A ringraziare poi il presidente onorario è stato il nuovo numero uno della Santa Cecilia, Marco Castelletti, subentrato a Binaghi nel dicembre 2025. «Grazie per tutto quanto hai fatto per la banda: dal nostro corpo musicale, nei tuoi vent’anni da presidente, sono passate migliaia di persone, ma alcune sono rimaste nella storia e ne hanno fatto la storia. Sicuramente tu sei tra questi».

A ringraziare il presidente onorario Binaghi l’intero Consiglio comunale che gli ha rivolto poi un applauso.