Il grazie della comunità a Tassiello e Gatti, instancabili volontari: premiati in Consiglio

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Riconoscimenti in Consiglio comunale per i volontari che con impegno servono da anni il territorio e la comunità: nella seduta consiliare di ieri, venerdì 30 ottobre, sono stati premiati Ciro Tassiello e Angelo Gatti.

“Il vostro impegno è un esempio virtuoso”

A consegnare i riconoscimenti, in apertura della seduta consiliare, è stata il sindaco Giuliana Castelnuovo. «Con profonda stima l’Amministrazione comunale con il sindaco esprimono i ringraziamenti più sentiti e il riconoscimento per l’inestimabile impegno, la dedizione e la generosità con cui avete supportato quotidianamente la nostra comunità, nell’ambito delle iniziative e dei progetti in ambito sociale, culturale ed educativo».

In particolare, Ciro Tassiello è stato coordinatore della Protezione civile Albavilla-Alserio per circa quattro anni, dal 2022 al 2026, prima vicecoordinatore, e da circa un decennio è volontario all’interno dell’associazione. Il suo continuo impegno è prezioso da oltre un decennio per il territorio e non si è fermato neanche negli anni dell’emergenza Covid.

Il premio per Angelo Gatti è stato deciso nell’intento di riconoscere il suo grande impegno, su più fronti, per la comunità: dalla Protezione civile alla parrocchia, ma anche per il servizio di scuolabus e piedibus. «Il vostro costante impegno, la continua disponibilità – prosegue Castelnuovo – In qualità di volontari è un esempio virtuoso di senso civico e di solidarietà: valori fondamentali per il benessere e la crescita della nostra collettività. Per questo motivo, in questa seduta di Consiglio comunale, siamo contenti di consegnarvi un formale attestato di gratitudine per il pregevole lavoro svolto a favore della cittadinanza».

Il vicesindaco Roberto Ballabio si è unito alle parole di gratitudine del primo cittadino. «Abbiamo scelto di consegnare queste pergamene a ringraziamento dell’impegno di due volontari disponibili 365 giorni all’anno, che si dedicano quotidianamente alla nostra comunità».

(In copertina Ciro Tassiello, qui sotto Angelo Gatti)