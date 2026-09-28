Il grazie delle istituzioni ai volontari di Protezione civile

Un solo grande obiettivo quello di ieri, domenica 27 settembre, al polo espositivo di Erba: dire grazie a tutte le volontarie e a tutti i volontari che, ogni giorno, mettono a disposizione tempo, competenze ed energie al servizio delle comunità. L’incontro è stato organizzato dall’Amministrazione provinciale di Como e dal comitato di Coordinamento del Volontariato di Como

Il grazie per l’impegno e la costante presenza

L’iniziativa è stata un momento di incontro e formazione, ma soprattutto un’occasione per riconoscere il valore del lavoro svolto dalle organizzazioni, dai gruppi comunali e dai gruppi intercomunali di Protezione civile, impegnati negli interventi di emergenza, nelle attività di prevenzione e nelle numerose esercitazioni che hanno coinvolto il sistema provinciale.

Tanti i rappresentanti politici presenti all’incontro

Alla mattinata hanno preso parte l’assessore regionale Alessandro Fermi, i consiglieri regionali Sergio Gaddi e Marisa Cesana e i consiglieri provinciali Claudio Ghislanzoni, Francesco Cavadini e Cristiano Fusi. Presenti numerosi sindaci e amministratori del territorio, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Como Antonio Pugliano e rappresentanti di tutte le Forze dell’ordine.

Hanno fatto pervenire il loro saluto, non potendo essere presenti, il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessio Butti e l’onorevole Chiara Braga.

“La forza della Protezione civile sta nella capacità di fare squadra”

A parlare alle volontarie e ai volontari è stato tra gli altri anche il presidente dell’Amministrazione provinciale comasca, Fiorenzo Bongiasca:

“Questa giornata è soprattutto l’occasione per dire, di persona, grazie alle nostre volontarie e ai nostri volontari. In questi anni ho avuto modo di conoscere e apprezzare direttamente la loro disponibilità e il loro impegno, nei territori di appartenenza e a livello provinciale e regionale. L’intensificarsi degli eventi meteorologici estremi rende sempre più importante la capacità di intervenire rapidamente e in modo coordinato. Le emergenze affrontate negli ultimi anni, dall’Emilia-Romagna al settembre 2025 nel Comasco, fino all’incendio del Monte Goj, hanno dimostrato ancora una volta quanto sia determinante il contributo dei volontari. Un ringraziamento particolare va anche al comitato di Coordinamento del Volontariato di Como, con cui la Provincia si confronta quotidianamente e che contribuisce a coordinare una rete di oltre 1.500 volontari. A tutti voi va il mio sincero grazie. La forza della Protezione civile sta anche nella capacità di fare squadra, mettendo insieme competenze e disponibilità diverse e facendosi trovare pronti, quando serve, al servizio delle nostre comunità”.