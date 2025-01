Il gruppo Bolton assume

Buone notizie per l'occupazione nel settore agroindustriale: il Gruppo Bolton, a Cermenate, intende investire sulla produzione in Italia incrementando anche l'organico.

Il nuovo piano industriale

Nelle assemblee dei lavoratori che si sono tenute, infatti, è stato presentato il piano industriale 2025/2027 che vede il più grande centro produttivo europeo di tonno di Cermenate - da dove escono infatti marchi come Rio Mare e Insalatissime - al centro dei nuovi investimenti del Gruppo. Nei progetti della multinazionale italiana la decisione di sviluppare le produzioni del formato 80 grammi del tonno in scatola.

Il Gruppo ha deciso di sviluppare il sito italiano pur avendo fabbriche in Spagna e Marocco (oltre ai siti produttivi di Sud America e Oceania). E proprio per questo motivo, per soddisfare le quantità aggiuntive destinate a Cermenate verrà attivato il turno notturno con un incremento negli organici.

La posizione di Uila Lombardia

Commenta così la decisione Alberto Donferri, segretario generale di Uila (Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari):