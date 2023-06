Spegne 100 candeline il gruppo degli Alpini di Cantù e per l'occasione ha preparato una festa in pompa magna, ricca di appuntamenti da non perdere.

Il gruppo degli Alpini di Cantù in festa per i suoi 100 anni

Il programma avrà inizio venerdì 23 giugno alle 9 con l’apertura "Alpini in mostra" all’ospedale da campo Ana presso il parco martiri delle Foibe. Mentre alle 21 è prevista la proiezione del docu-film "Le 7 giornate di Bergamo" presso il cinema Fumagalli di Vighizzolo.

Il giorno successivo ci sarà l’apertura della mostra filatelica alle 8.30 sull’ufficio postale mobile per l’annullo postale speciale a ricordo del centenario. Alle 16 è in programma la deposizione della corona di alloro al monumento in piazza degli Alpini, la santa messa alle 17 presso la chiesa di Santa Maria accompagnata dal coro alpino Monte Colmenacco con infine la cena alle 19.30 ai "Sei sesti" a Cucciago.

Domenica alle 9 aprirà la mostra filatelica - Gruppo Alpini presso la corte San Rocco di via Matteotti. Alla stessa ora ci sarà l’ammassamento Alpini per il raduno sezionale in piazza Marconi. Alle 10 è in programma la sfilata per le vie cittadine con l’arrivo in piazza Garibaldi e l’intervento delle autorità. Infine alle 12.30 ci sarà il rancio alpino presso "Il Bersagliere".

Alla manifestazione saranno presenti le Fanfare alpine di Asso e di Olgiate Comasco e la banda Verdi di Vighizzolo.