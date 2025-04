Il gruppo di Protezione civile sarà intitolato a Garofoli: ci sarà una serata per ricordarlo

Intitolazione del gruppo di Protezione civile di Albavilla a Pietro Garofoli: terminata la fase «istituzionale» della pratica, il prossimo 29 maggio ci sarà la cerimonia ufficiale.

L’annuncio dell’intitolazione dell’associazione al suo fondatore, scomparso nel 2021, era stato fatto lo scorso dicembre in occasione dei vent’anni dalla costituzione del sodalizio. In quella sede l’Amministrazione comunale aveva donato una targa al gruppo ed era stata comunicata la decisione a omaggiare un prezioso volontario, mai dimenticato dalla comunità albavillese per quanto fatto per il territorio.

Nel Consiglio comunale dello scorso 14 aprile è stato portato all’ordine del giorno l’adeguamento del regolamento del gruppo, approvato all’unanimità, al fine di poter intitolare la Protezione civile al suo fondatore e storico coordinatore. «Così è terminata la parte “istituzionale” di questo intervento - afferma il vicesindaco Roberto Ballabio, a sua volta impegnato volontario del sodalizio - Con l’approvazione del Consiglio comunale è stata sancita l’intitolazione del gruppo a Garofoli. Abbiamo in programma per il prossimo 29 maggio un momento aperto alla cittadinanza e in cui inviteremo amministratori, associazioni e volontari, oltre naturalmente alla famiglia Garofoli, in cui intendiamo annunciare alla comunità l’intitolazione del gruppo a Pietro. Sarà poi una serata in cui proietteremo video e immagini e in cui ci scambieremo aneddoti e ricordi del volontario e del suo impegno nel gruppo di Protezione civile. Sarà un momento sicuramente conviviale, in cui è previsto anche un rinfresco, per ricordare un amico che ha fatto tanto per Albavilla».

L’appuntamento è proprio per il 29 maggio alle 20.30 in sala civica. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.