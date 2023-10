Il Gruppo micologico Cantù e Como celebra mezzo secolo di vita

"Il gruppo micologico per lungo tempo è stato pensato come un’associazione che raccoglieva fungiatt, mentre ora è forte la volontà di evidenziare la componente educativa e formativa del nostro sodalizio". E’ in questa frase riassunto il percorso del Gruppo micologico Cantù Como, che quest’anno festeggia i suoi 50 anni di vita.

Il Gruppo micologico Cantù e Como in festa per i i suoi primi 50 anni

Mezzo secolo ricco di storia, nel quale il gruppo ha saputo rinnovarsi vivendo anche un importante ricambio generazionale non sempre frequente nell’associazionismo. "Il gruppo è nato nel 1973 per volontà di alcuni appassionati di funghi canturini - ha raccontato il presidente Silvano Ghidelli insieme a Francesco Cardinetti - Questi avevano saputo che un professore di Barlassina insegnava come riconoscere i funghi. Così hanno partecipato ad alcune sue lezioni e successivamente hanno fondato l’associazione a Cantù. Il gruppo canturino è stato il secondo a nascere in Lombardia, proprio dopo quello di Barlassina". Da quel gruppo tre anni dopo si è staccata una "costola", che ha dato origine al Gruppo micologico comasco.

