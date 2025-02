Il gruppo Quei del Masigott ha un nuovo presidente

Cambio della guardia dopo le dimissioni dello storico Mario Chessorti

Consiglio nuovo, ma tradizioni di sempre

Volti nuovi alla guida di Quei del Masigott a Erba, ma con la volontà di rimanere radicati alla tradizione. Dopo l’addio delle colonne storiche del gruppo, il presidente Mario Chessorti e il segretario Antonio Frigerio, è da una serie di incontri e confronti con tutto il gruppo che sono usciti i nomi di chi li andrà a sostituire in Consiglio, almeno fino al prossimo anno, quando andrà regolarmente in scadenza. Alla presidenza c’è Matteo Nava, vicepresidente è Davide Chessorti, segretario e tesoriere Tommaso Meroni.

Foto 1 di 2 Matteo Nava Foto 2 di 2 Davide Chessorti

Nava ha fatto suo ingresso nel gruppo tre anni fa

Al momento è un consiglio di transizione perché si andrà in scadenza il prossimo anno: "Poi si vedrà – ha sottolineato Matteo Nava, architetto di 46 anni, nel gruppo solo da tre anni – Sono sempre stato legato al Masigott ma non ho mai fatto parte del Consiglio, sono uno dei nuovi, tra quelli che sono entrati solo tre anni fa. Prima mi occupavo solo di suonare le campane di Sant’Eufemia, poi sono passato a fare le castagne, da due anni tesoriere e ora presidente...".

Una festa di presentazione in CdG

Intanto tutti i volontari sono invitati a una festa sabato 22 febbraio in serata, all’oratorio Casa della Gioventù: "Presenteremo le nuove cariche e soprattutto sarà un’occasione per salutare, ringraziare e omaggiare gli storici saggi, che hanno fatto sì un passo indietro, ma per fortuna non spariscono e continueranno a darci suggerimenti e consigli".