Il Gruppo Serratore svela la Nuova Fiat Grande Panda

E' stata presentata in anteprima assoluta la Nuova Fiat Grande Panda presso la storica sede del Gruppo Serratore in via Milano, a Erba.

Nuova Fiat Grande Panda

Un evento esclusivo che ha permesso ai circa duecento partecipanti di vivere un’esperienza unica grazie all’incontro fra perfetto stile, tecnologia e massimo comfort. «Presentiamo una vettura iconica che dal 1980 è per tutti gli italiani sinonimo di mobilità e di automobile - ha dichiarato durante la presentazione Riccardo Giorgi, responsabile commerciale del Gruppo Serratore - porta con sé ottime caratteristiche di design, tecnologia, spirito vintage ma anche proiezione al futuro. Si tratta dell’autovettura che da sempre distingue e identifica il Gruppo Fiat. È grande, confortevole, ma piccola nel prezzo: si parte da 16.950 euro per un’auto che rappresenta qualcosa di innovativo, una pietra miliare del mercato dell’automobile». Durante l’evento è stato inoltre possibile brindare tutti insieme alla nuova vettura grazie a un ricco buffet e drink offerti da Gruppo Serratore, in un’atmosfera accogliente, conviviale e divertente.

Tour nelle concessionarie italiane

La Nuova Fiat Grande Panda è attualmente in tour nelle concessionarie italiane, offrendo così agli appassionati l’opportunità di conoscerla in anteprima. Questo road show tocca oltre 80 concessionarie selezionate in varie città italiane, con tappe della durata di 2-3 giorni. È esposta nella sua versione top di gamma, l’allestimento «La Prima», che presenta un perfetto equilibrio tra comfort e design. È inoltre disponibile in due motorizzazioni, la versione ibrida e la versione elettrica. Fiat conferma il suo ruolo da protagonista nel settore automobilistico per quanto riguarda la sostenibilità, proponendo con la Grande Panda un’opzione di mobilità eco-sostenibile ed etica. Grazie all’impiego di materiali innovativi e avanzati, infatti, la vettura rappresenta una scelta consapevole per i clienti attenti all’ambiente. È ora possibile scoprirla dal vivo nelle sedi Fiat del Gruppo Serratore a Erba, Grandate e Valmadrera.