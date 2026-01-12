Il laboratorio di robotica si presenta

Sabato 17 gennaio 2026 al Salone del Torchio di Carimate si terrà l’Open lab di Robotica, a cura del gruppo di robotica della scuola secondaria di primo grado del paese.

L’appuntamento

Dalle 17 alle 19 si svolgeranno laboratori aperti per scoprire il mondo della robotica attraverso attività pratiche e dimostrazioni tenute dai membri del Gruppo di Robotica della scuola media. L’incontro è consigliato per ragazzi e ragazze a partire dalla terza classe della scuola primaria ed è consigliata la prenotazione inviando una mail a biblioteca@comune.carimate.co.it.

La presentazione alla cittadinanza

L’iniziativa proseguirà anche in serata con una presentazione aperta a tutta la cittadinanza che si terrà sempre nel Salone del Torchio a partire dalle 20.30. Durante l’incontro il gruppo presenterà il proprio percorso, i progetti realizzati e le competizioni di robotica a cui ha preso parte come, ad esempio, l’ultima partecipazione alla fase mondiale delle World Robotic Olympiad che si sono svolte a Singapore dal 26 al 28 novembre 2025. In questa trasferta intercontinentale le due squadre, accompagnate dai coach Davide Zeppa, Alessandro Bettelli, Matteo Orsenigo, dai professori Daniele Brioschi e Domenica Notaro e dalla dirigente dell’istituto comprensivo Stefania Terraneo, si sono classificate rispettivamente all’87° posto su 112 (squadra junior) e al 33° posto su 95 squadre (team senior).

Entrambi gli appuntamenti saranno a ingresso libero.