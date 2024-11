Il Lions Club acquista gli arredi della struttura di Fecchio di fondazione Eleonora e Lidia

Una somma di 200mila dollari messa a disposizione della fondazione Eleonora e Lidia per gli arredi della nuova struttura di via Sparta a Fecchio.

La donazione

Il Lions Club di Cantù e Mariano Comense ha messo a disposizione della comunità, aperta all'inizio di novembre, che ospita disabili comportamentali psichici, 200mila dollari per l'acquisto degli arredi individuati dagli stessi operatori della struttura. La metà della somma è stata raccolta attraverso una serie di donazioni anonime, mentre l'altra metà è stata messa a disposizione dalla Lions Club International Foundation.

La struttura di Fecchio

Quella che per ora è una comunità, in attesa dell'accreditamento da Regione Lombardia per diventare una Residenza Sanitaria Assistenziali per Disabili, sarà in grado a pieno regime di ospitare fino a 20 pazienti affetti da disturbi comportamentali psichici. L'inserimento degli stessi sarà graduale e per ora nella struttura vi soggiornano 4 pazienti, due uomini e due donne.