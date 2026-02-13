Il Lions Club dona una nuova sala d’attesa per il servizio Dama

La sala d’attesa del servizio Dama di ASST Lariana è stata completamente rinnovata grazie al contributo del Lions Club di San Fermo della Battaglia.
Sala nuova grazie al Lions Club
È stato inaugurato in questi giorni il murales che l’artista Deborah Pietragalli ha realizzato per la sala d’attesa del servizio Dama di Asst Lariana, completamente rinnovata grazie al contributo del Lions Club di San Fermo della Battaglia, attivo dal 2023 nella promozione di iniziative di utilità sociale, civica e solidale a sostegno della comunità. All’evento hanno partecipato il direttore socio sanitario Maurizio Morlotti, il referente del servizio Dama dottor Andrea Di Francesco con tutto il suo staff, e il presidente del Lions Club, l’avvocato Fabio Ansideri, accompagnato da una nutrita rappresentanza di soci quale segno del coinvolgimento e dell’interesse all’iniziativa. L’opera, intitolata “Soffio azzurro”, raffigura un paesaggio dai colori tenui che, come spiega l’artista “avvolge lo sguardo in un’atmosfera di quiete”. Al centro, “due aironi bianchi si innalzano verso una luce radiosa, portando un senso di speranza e leggerezza”. È così che “l’attesa si trasforma in un momento di calma, dove i pensieri – prosegue – si dissolvono lasciando spazio alla bellezza”. Laureata in architettura al Politecnico di Milano, Deborah Pietragalli ha collaborato con importanti studi, maturando un’ampia esperienza nell’interior design e nella scenografia. Oggi si definisce una wall painter, una forma d’arte che le consente di entrare in contatto con luoghi e persone, donando nuova identità agli spazi.