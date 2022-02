Il Lotto fa felice Cantù: vinti oltre 9mila euro

Fortunato vincitore

In Lombardia sono state centrate due vincite per un totale superiore ai 19 mila euro. La prima è arrivata a Cantù, dove un giocatore ha centrato un premio di 9.750 euro con tre ambi e un terno sulla ruota di Milano, mentre un giocatore di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, si è portato a casa 9.500 euro sempre grazie a tre ambi e un terno, questa volta sulla ruota di Genova.