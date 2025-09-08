Il Magic Bus riparte con l’open day dei corsi musicali

Il “Magic Bus” si rimette in moto a Olgiate Comasco.
Un’associazione dove la musica è di casa
L’associazione presieduta da Mauro Settegrani (chitarrista della band 7grani, nella foto durante un evento con l’indimenticabile don Andrea Gallo) riparte con le sue attività musicali. Proposte declinate per incontrare l’interesse di chi vuole avvicinarsi o migliorarsi nel suono di uno strumento o nel canto.
L’open day
In calendario c’è un appuntamento ormai tradizionale. L’open day dei corsi di musica, che è previsto per domenica 28 settembre: dalle 15 alle 19.30 al “Magic Bus” in via Repubblica 58, spazio comunale polifunzionale.
Come partecipare
Partecipazione libera. Informazioni al numero di telefono 320-6613594.