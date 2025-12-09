“Il Magico Natale”: una giornata pensata per avvicinarsi alle feste

Lo scorso sabato 6 dicembre, il Comune di Asso, con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del Bando “Lombardia Style”, ha organizzato l’evento “Il Magico Natale di Asso”: il centro del paese si è trasformato per l’occasione in un villaggio natalizio.

L’iniziativa

Dalle 14 in poi le vie del paese sono state animate da spettacoli, attività e laboratori per grandi e piccini. Per i bambini c’erano gli antichi giochi in legno di Ludos, una vasta distribuzione di dolci e sorprese e un parco gonfiabile ad accesso completamente gratuito. Gli adulti hanno potuto invece visitare i mercatini natalizi, perfetti per trovare idee regalo in vista dell’imminente 25 dicembre.

Nel pomeriggio lo spettacolo di ventriloquismo e magia ha divertito e sorpreso tutti i presenti, che hanno poi potuto assistere da una parte all’accensione dell’albero di Natale in Piazza Mazzini, dall’altra a quella del presepe in Piazza Ratti. Questi allestimenti sono stati realizzati grazie al contributo e all’impegno delle associazioni locali: gli Alpini del Gruppo di Asso, l’associazione Assoincontra, la Pro Asso e l’ASD Cacciatori Asso. All’evento hanno partecipato inoltre anche gli ospiti della RSA Emmaus.

Si è trattato di un grande lavoro di squadra, che ha permesso di regalare ai cittadini dei momenti speciali: “Una manifestazione bellissima” ha affermato il sindaco Mirko Donadini Pina, “Ringrazio tutti coloro che si sono spesi per questo momento. Siamo davvero contenti della grande partecipazione e del sorriso che abbiamo visto sul volto di tanti bambini: questo è lo spirito di Asso e del Natale”.