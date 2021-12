A Fino Mornasco

"Ats non risponde, speriamo possa intervenire l'Amministrazione comunale".

Un fulmine a ciel sereno quello che stanno affrontando i pazienti del dottor Hamze Al Khansa, medico di base a Fino Mornasco.

Il medico di base cessa l'attività, i pazienti: "Non sappiamo cosa fare"

"Dal 27 dicembre 2021 l'attività del medico di assistenza primaria a Fino Mornasco del dottor Hamze Al Khansa è cessata. Si prega di rivolgersi agli uffici Asl competenti per conoscere il medico successore o per la scelta di un nuovo medico. Non seguiranno altre comunicazioni. Cordiali saluti", questo il messaggio affisso nell'ambulatorio del medico.

A trovarsi in difficoltà sono circa un migliaio di cittadini di Fino Mornasco. Dopo la pensione della dottoressa Piera Colombo ad ottobre 202o, i suoi pazienti erano stati assegnati ad un'altra dottoressa, rimasta in paese un anno, ad ottobre 2021, è poi arrivato il dottor Al Khansa. E' andato tutto bene, fino a quel messaggio che ha lasciato tutti a bocca aperta, increduli. "Molti stanno provando a chiamare Ats, ma non vengono date risposte sulla situazione. Potrebbero esserci persone positive al Covid che non sanno a chi rivolgersi per avere i giorni di malattia, si è in difficoltà anche per delle semplici ricette. Non sappiamo come fare e speriamo possa intervenire l'Amministrazione comunale", racconta un paziente.