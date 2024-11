Il Melotti per contro la violenza sulle donne

Si è volta questa mattina, lunedì 25 novembre, la cerimonia simbolica in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne al liceo artistico e delle scienze umane "Melotti" di Cantù.

La consegna di un bulbo

Organizzata dal Comitato genitori del Melotti, la cerimonia simbolica si è svolta alle 12 nel cortile di via Canturio. Qui, durante l'intervallo, i rappresentanti di tutte le classi sono scesi e hanno ricevuto dal Comitato un bulbo di tulipano da distribuire ai propri compagni e compagne: i bulbi dovranno essere conservati per poi venire piantati in primavera.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Per l'occasione nel cortile è stata realizzata anche la replica di un savio melottiano realizzato dal dipartimento di scultura, adornato da fiori bianchi (rappresentano l’anima della donna) ed un fiore rosso all’altezza del cuore con un foulard bianco (simbolo di purezza) illuminato con un faro rosso (simbolo della violenza che trafigge le donne).

Prima della consegna dei bulbi è intervenuta anche la dirigente, Anna Proserpio, con un breve discorso di ringraziamento verso il Comitato genitori che ha realizzato la cerimonia.