Il mercatino del Vespa Club, gli stand delle associazioni e della Casa anziani, la pista per pattinare sul ghiaccio: colori e sapori in piazza

Di tutto e di più in piazza Italia a Olgiate Comasco col mercatino del Vespa Club.

Il primo evento natalizio

Il primo weekend di eventi natalizi si è aperto sabato 22 novembre con il via al pattinaggio su ghiaccio. Pista fruibile, musica e addobbi a tema. Dalla mattinata odierna, domenica 23 novembre, il mercatino organizzato dal Vespa Club Olgiate Comasco.

Volontariato al centro

Con una sessantina di bancarelle di hobbistica e prodotti vari e di sapori da scoprire, il comparto di piazza Italia, è cornice dell’atteso mercatino. In particolare, protagoniste le associazioni di volontariato: oltre al sodalizio organizzatore, sono presenti Avis, Alpini, Teatro dei Sussurri, Amici di San Cataldo, Associazione Gemellaggio Liancourt e anche la Casa anziani.

Gli intrattenimenti

Nel pomeriggio lo spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio. Fruibile uno speciale calcetto e tante sorprese e idee regalo proposte dai vari espositori.