Il miele di Rezzago vince la Rosa d’argento

Dice la leggenda che Talete, un filosofo greco, un giorno passeggiava guardando il cielo e le stelle e, non accorgendosi di dove camminava, finì in un pozzo. Ma non solo i filosofi quando camminano guardano in alto: anche per gli apicoltori è lo stesso.

"Da quando ho conosciuto gli apicoltori mi rendo conto che camminano guardando in alto, agli alberi: anche in inverno si immagina che profumi e fioriture potranno arrivare".

A parlare è Marta Binda, apicoltrice rezzaghese vincitrice di un importante riconoscimento regionale, la Rosa d’argento, con il miele prodotto a Rezzago.

"Abbiamo partecipato al concorso “Mieli di Lombardia” e abbiamo ottenuto cinque riconoscimenti con cinque lotti di miele, realizzati a Rezzago, Bellagio e Cadorago – racconta l’apicoltrice – Mi sono stupita per questo riconoscimento, perché effettivamente l’azienda ha solo due anni. Per me è stata una grandissima soddisfazione".

La particolarità

L’azienda rezzaghese si occupa di apicoltura nomade:

"In montagna non c’è abbastanza produzione per una caccia pura, quindi cerco di rimanere il più vicino possibile al nostro territorio, alzandomi o abbassandomi di quota a seconda delle stagioni".

Marta non nasce apicoltrice: prima di fondare la sua azienda agricola era un architetto, ma il lavoro d’ufficio non faceva per lei.

"Io sono architetto d’interni, si può dire che nel lavoro di apicoltrice ci sia caduta: avevo bisogno di non stare all’interno dello studio...

L’intervista integrale sul Giornale di Erba da sabato 26 novembre 2023 in edicola

