Ministro Giorgetti: i costi del gas scenderanno

E' intervenuto sul tema dei frontalieri e dei costi dell'energia il ministro Giancarlo Giorgetti a margine di un’iniziativa elettorale a Chiuro con Attilio Fontana e Massimo Sertori.

Gas: ci sarà un diminuzione significativa dei costi

“Dobbiamo trovare formule che permettano di ripristinare una condizione di competitività. La formula sulla quale stiamo lavorando, premio di confine, vuole utilizzare le risorse che arrivano dalla Svizzera per ridurre il carico fiscale e contributivo per coloro che continuano a lavorare sul nostro territorio. Ho avuto occasione di visitare aziende di eccellenza anche dal punto di vista tecnologico. Questa è la nuova sfida, lo sa bene Massimo Sertori”.

E sul tema del gas e dei costi dell'energia il ministro dell'Economia e delle Finanze del governo Meloni ha dato una rassicurazione: "“La decisione sui costi energetici in bolletta il governo lo aspetta da ARERA che lo renderà noti all’inizio di febbraio. Ho annunciato il 40% per cento seguendo l’andamento del mercato, poi ARERA farà i calcoli. In ogni caso sarà una diminuzione significativa con la speranza che la riduzione dei prezzi si consolidi anche nei prossimi mesi”.