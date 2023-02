Il Ministro Locatelli a Cermenate per l'inaugurazione del Parco Scalabrini

Si è tenuto oggi il tour nel Varesotto e nel Comasco del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Un tour che ha visto anche la visita a Cermenate per l'inaugurazione dell’area giochi inclusiva nel Parco Scalabrini.

Queste le parole del Ministro Locatelli all'inaugurazione del parco giochi inclusivo di Cermenate, Comune nel quale ha rivestito in passato il ruolo di assessore.

"Oggi è una bella giornata - ha esordito il Ministro - e faccio i complimenti all'Amministrazione comunale perché un pezzettino di questo parco in più è uno spazio in più per tutti i bambini. Grazie per l'attenzione che Cermenate riserva a tutti, dai più piccoli ai più grandi, senza barriere ed eccezioni. Vi ringrazio anche per questo momento di gioia che scalda il cuore. Vi auguro di continuare come amministrazione nel solco di questo modo di lavorare con un'attenzione particolare ad ogni cittadino e ai suoi bisogno".