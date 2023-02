Il Ministro Locatelli in visita alla Briantea84: "Grazie per il modo in cui rappresentate lo sport"

Ieri, lunedì 6 febbraio 2023, il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli ha fatto visita alla Briantea84.

Presente una rappresentanza di ognuno dei 5 settori del club canturino e la UnipolSai Briantea84 Cantù, impegnata sul parquet medese per il consueto appuntamento con l’allenamento. A dare il benvenuto al Ministro anche l’Amministrazione comunale di Meda capitanata dal sindaco Luca Santambrogio.

“Grazie per il vostro impegno e per il modo in cui rappresentate lo sport - ha commentato Locatelli -. È molto bello vedere tanti ragazzi praticare diverse discipline, dai più piccoli e più giovani che crescono apprezzando lo sport inclusivo. Per me oggi essere qui è una grandissima occasione”.