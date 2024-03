Il ministro Locatelli nel Comasco

“Tanti progetti da portare avanti insieme per le persone più fragili”. Sono state queste alcune delle parole del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, nella mattinata di oggi, giovedì 28 marzo, in visita nel Comasco.

La visita

Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha incontrato il sindaco di Cadorago Paolo Clerici e quello di Cermenate Luciano Pizzuto. Durante gli incontri sono state discusse importanti tematiche legate al sostegno delle persone con disabilità e dell’importanza della collaborazione con gli enti locali e le associazioni del Terzo settore per offrire servizi sempre più adeguati a quelle che sono le esigenze delle persone più fragili e delle loro famiglie. “Ringrazio di cuore i sindaci e tutti gli amministratori locali - ha dichiarato il ministro - per il grande lavoro che ogni giorno svolgono per aiutare le persone con disabilità. È importante garantire la continuità di amministrazioni così efficienti e attente alle esigenze della popolazione”.

Il centro diurno disabili

Durante la visita a Cermenate, il ministro Locatelli ha visitato il Centro Diurno Disabili (C.D.D.), una struttura d'eccellenza che offre servizi diurni integrati per persone con disabilità. Durante l'incontro, Locatelli ha ringraziato il Comune e “tutti coloro che lavorano quotidianamente per offrire questi preziosi e fondamentali servizi, riconoscendo l'importanza di fornire un supporto adeguato alle persone con disabilità e alle loro famiglie”.