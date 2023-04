Si terrà domenica 16 aprile alle 16 l'ultimo spettacolo del TeatroGruppo Popolare per il ciclo "La città ideale". All'interno del cortile Aler in via Anzani al civico 32 andrà in scena "Il mondo salvato dai bambini".

"Il mondo salvato dai bambini", l'ultimo spettacolo negli spazi Aler del TeatroGruppo Popolare

Lo spettacolo è l’ultimo del progetto "La città ideale" negli spazi Aler del quartiere Como Borghi, che ha previsto una serie di spettacoli per famiglie allestiti all’interno dei cortili dei condomini popolari gestiti da Aler, con l’intento di promuovere lo sviluppo culturale, sociale, ed economico del territorio tramite iniziative artistiche e culturali in grado di stabilire incontro e aggregazione sociale tra gli abitanti del quartiere e tra di loro e la cittadinanza, per il miglioramento delle condizioni ambientali e umane e la diffusione, attraverso la formazione teatrale e la fruizione di spettacoli, di metodologie inclusive e aggregative per le comunità residenti.

Lo spettacolo, realizzato per i bambini a partire dai 5 anni, parte dalla considerazione che l’età media di chi si occupa di ecologia va sempre più abbassandosi. Oggi a preoccuparsi e occuparsi di ambiente sono i giovani, i giovanissimi, sorprendentemente i bambini. Sono questi ultimi, a volte con un semplice "Mamma chiudi il rubinetto", "Papà spegni la luce", a intervenire positivamente affinché le cose cambino e si arresti il declino dell’umanità di cui la scienza ci avverte. E da tempo.

I bambini sono edotti dei cambiamenti climatici che un uso scriteriato delle riscorse ha indotto, sanno che c’è un buco per niente rassicurante sopra le loro teste, che viviamo un consumo eccessivo di ogni bene, che si costringono migliaia di persone a fuggire dalla propria terra. Conoscono tutti quegli atteggiamenti che la società globale ha assunto in termini di danneggiamento dell’ambiente. E non ci stanno.

Gli eroi della storia che viene raccontata ne "Il mondo salvato dai bambini" avrebbero fatto volentieri a meno di essere tali, ma la fantasia che contraddistingue la loro età fa ora in modo da spronare continuamente ciascuno a muoversi in direzione del cambiamento. Loro, i bambini, lo fanno mostrando agli adulti la loro voglia di futuro, cantando, ballando, raccontando…